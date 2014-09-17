Russell Crowe'dan Cem Yılmaz'a: Cemcim şu sıralar hiç komik değilsin

Russell Crowe, yönettiği The Water Diviner filminde oynayan ünlü komedyen Cem Yılmaz’a Twitter üzerinden Türkçe olarak “Cemcim şu sıralar hiç komik değilsin” yazarken, daha sonra Yılmaz’ın filmdeki rol arkadaşı Olga Kurylenko da “Cem gerçekten hiç komik değilsin” diyerek kampanyaya katıldı. Radikal’de yer alan habere göre, bir süre sonra Ozan Güven de “filmlerinde hep ayni kişilere yer veriyosun, hic komik diil, sıkıldık yeter!..” diye tweet atarak, Cem Yılmaz’a isyan edenler kervanına katıldı.

Cemcim şu sıralar hiç komik değilsin — Russell Crowe (@russellcrowe) 17 Eylül 2014