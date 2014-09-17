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Magazin

Russell Crowe'dan Cem Yılmaz'a: Cemcim şu sıralar hiç komik değilsin

Twitter'da Cem Yılmaz'a saldırı başladı. Başı çekenler ise dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Russell Crowe ve Olga Kurylenko!

17 Eylül 2014 21:45

Russell Crowe, yönettiği The Water Diviner filminde oynayan ünlü komedyen Cem Yılmaz’a Twitter üzerinden Türkçe olarak “Cemcim şu sıralar hiç komik değilsin” yazarken, daha sonra Yılmaz’ın filmdeki rol arkadaşı Olga Kurylenko da “Cem gerçekten hiç komik değilsin” diyerek kampanyaya katıldı. Radikal’de yer alan habere göre, bir süre sonra Ozan Güven de “filmlerinde hep ayni kişilere yer veriyosun, hic komik diil, sıkıldık yeter!..” diye tweet atarak, Cem Yılmaz’a isyan edenler kervanına katıldı.

 

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