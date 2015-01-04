Russell Crowe'a ülkesinde kötü sürpriz

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Cem Yılmaz'ın da olduğu, The Water Diviner (Son Umut) filmi, Russell Crowe'un ülkesi Avustralya'da ilgi görmedi. Russell Crowe'un ilk yönetmenlik çalışması olan film Türkiye'de ilk üç günde 281 bin 461 kişi tarafından izlenerek 1 milyon 392 bin dolar hasılat elde etti.

Hafta sonunda yerli-yabancı filmler arasında en çok izlenen film olsa da gördüğü ilgi beklentilerin altında kaldı. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Cem Yılmaz'ın da olduğu 'Son Umut'un Türklerin lehine bir film olması, gösterime girdiği hafta karşısında çok güçlü filmler olmayışı, üç hafta önceki basın toplantısında dağıtımcısı Muzaffer Özyıldırım'ın, 'Çok büyük gişe bekliyoruz' şeklindeki sözleri gişenin beklentilerin altında kaldığını gösteren kriterler oldu. Böylelikle 'Son Umut'un Türkiye'deki gişesi 'düşük' olarak yorumlanabilecek rakamlar elde etti.

7 film arasında 4'üncü

Russell Crowe'un ülkesi Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise durum daha da kötü görünüyor. Habertürk'ün haberine göre, 'Gişe rakamları yorumlanacak olursa 'The Water Diviner'in gişesinin Avustralya ve Yeni Zelanda'da da beklentilerin altında kaldığı anlaşılıyor.

Film 24 milyon nüfusa sahip olan Avustralya'da ilk 3 günde 241 bin kişi tarafından izlenerek 2 milyon 898 bin 320 dolar hasılat elde etti. Film aynı gün gösterime giren 7 film arasında 4'üncü oldu. 'The Water Diviner' için 4 milyon 500 bin nüfuslu YeniZelanda'da ise 14 bin 500 bilet kesilirken hasılat 172 bin 949 dolar olarak gerçekleşti. 'The Water Diviner', Yeni Zelanda'da 6 yeni film arasında 3'üncü sırada yer aldı.