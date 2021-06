Russell Crowe yeni Thor filminde canlandıracağı karakteri açıkladı

Ünlü Hollywood yıldızı Russell Crowe, Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni Thor filminde canlandıracağı süper kahramana dair açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'nin Entertainment Weekly'den aktardığına göre "Joy Breakfast with The Murphys" isimli podcast programına katılan 57 yaşındaki oyuncu, Thor: Love and Thunder filminde Zeus'a hayat vereceğini duyurdu.

Crowe, Marvel filmine ve karakterine dair şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bisikletime bineceğim, Disney-Fox stüdyolarına gideceğim… ve yaklaşık 9.15'te, 4. Thor filminde Zeus olacağım. Bugün Zeusluğun son günü."

Geçen ay Deadline, Crowe'un Thor ekibine katılacağını duyurmuş ve rolünü "eğlenceli küçük bir rol" diye nitelemişti.

Marvel çizgi romanlarında Zeus, İskandinav mitolojisinden alınmış Thor'un Asgardlılarına benzeyen, Yunan mitolojisinden esinlenerek hazırlanan Olimposluların kralı. Zeus'un Thor'a karşı ya da onunla birlikte savaştığı biliniyor.

Taika Waititi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale gibi büyük isimler de yer alıyor.

Thor: Love and Thunder'ın 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.