Russell Crowe'un Yüzüklerin Efendisi dizisinde Durin'i canlandıracağı iddia edildi

Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe’un büyük bir merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinde, Durin’i canlandıracağı iddia edildi.

Bugüne dek Amazon’un The Lord of the Rings uyarlaması dizisi hakkında paylaştığı bilgilerle güven kazanmayı bilen TheOneRing.net, ortaya yeni bir iddia attı. Bu platform, daha önce dizinin resmi özetini Amazon’dan önce paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yüzüklerin Efendisi dizisine son olarak 20 oyuncu katılmış, peş peşe dizinin konusu ve hangi dönemde geçeceği gibi konular belli olmuştu. TheOneRing.net sosyal medya platformu Twitter’da paylaştığı bir Tweet ile hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını paylaştı. Elbette bilginin bu kısmı da resmi onay almış değil. Ancak gönderideki oyuncuların birçoğu zaten daha önce resmi olarak duyurulduğu için teori akıllara oldukça yatkın geliyor.

Paylaşılan Tweet’e göre oyuncular ve rol dağılımları şu şekilde:

Morfydd Clark: Galadriel

Robert Aramayo: Elrond

Joseph Malwe: Sauron

Ken Watanabe: Pallando

Ghassan Massoud: Alatar

Lenny Henry: Blacklock

Russell Crowe: Durin

Burada, Morfydd Clark’ın Galadriel’e hayat vereceğini daha önceden açıklanmıştı. Elrond, Sauron gibi karakterlerin de geri döneceği ortaya çıkmıştı. Ancak Pallando, Alatar gibi Mavi Büyücüler’i dizide görmek beklenmiyordu.