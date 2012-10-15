Russell Crowe ile Danielle Spencer ayrıldı

Hollywood’un ünlü aktörü Russell Crowe eşi Danielle Spencer’dan ayrıldı. New York’ta görüntülenen Crowe objektiflere gülümserken aynı dakikalarda Sydney’de objektiflere yakalanan Spencer’ın son derece üzgün olduğu gözlendi.

“Gladyatör”ün ünlü aktörü Russell Crowe 9 senedir evli olduğu eşi Danielle Spencer ile yollarını ayırdı.

Spencer’ın bir kaç ay önce bir TV şovunda birlikte rol aldığı Damien Whitewood ile çekilen görüntülerinin ayrılığa neden olup olmadığı konuşuluyor.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre iki çocuğu olan çift anlaşarak ayrıldı.

Son günlerde başrolünü Emma Watson ile paylaştığı “Noah” filminin çekimlerine devam eden Crowe ayrılık haberinin basına yansımasından hemen sonra New York’ta görüntülendi.

Fotoğrafçılara gülümseyen Crowe, aynı dakikalarda Sydney’de objektiflere takılan eşi Spencer’ın bitkin haline tezat bir görüntü oluşturdu.