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Russel Crowe: Gelibolu’da bağımsız bir ulusu işgal ettik

Avustralyalı aktör ve yönetmen Russell Crowe, ülkesinde tartışmaya yol açan ifadeler kullandı

24 Kasım 2014 15:25

Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı aktör ve yönetmen Russell Crowe, “Gelibolu’da bağımsız bir ulusu işgal ettik” dedi.

Avustralya’daki Seven Network kanalında sunucu Mike Willesee’nin sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, çekimleri Türkiye’de yapılan ve 26 Aralık’ta vizyona girecek olan ‘The Water Diviner’ filmine de değindi.

 

'Bunları söyleyecek kadar olgun olmalıyız'

 

Birinci dünya savaşı yıllarında geçen filmde yönetmenlik koltuğuna oturan ve başrol oyuncusu olan Russell Crowe, “Bence, 100 yılın ardından, bu mitolojiye açıklık getirmenin zamanı geldi. Bence artık başkalarının söylemeyi engellemeye çalıştığı bir hikayeyi hesaba katacak kadar olgun bir ulus olmalıyız. Biliyorsunuz çünkü biz bağımsız bir ulusu işgal ettik ve bu öfkeli kelimeyi hiç kullanmadık” diye konuştu.

 

'Kahramanlıktan daha önemlisi harcanan hayatlar'

 

Russell Crowe, sunucu Mike Willesse’nin “Daha önce bunun söylenildiğini hiç duymadım” şeklindeki müdahalesine ise, “Bence söylemenin zamanı geldi” cevabını verdi. Ünlü oyuncu, “Konuşmak istediğin bütün kahramanlıklar, biliyorsun, benim için esasen daha önemli olan konu harcanan o hayatlar. Biliyorsun, bu mitolojinin kutlanmaması gereken yerlerini kutlamamalıyız” şeklinde konuştu.

Russell Crowe’un açıklamaları Avustralya’da ve Yeni Zelanda’daki sosyal paylaşım sitelerinde günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Merakla beklenen ‘The Water Diviner’ filminde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu’ya giden ve bir daha haber alamadığı oğullarını aramak için Çanakkale'ye gelen Avustralyalı bir adamın yaptığı yolculuk anlatılıyor. Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da filmin kadrosunda yer alıyor.

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