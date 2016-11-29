Russ Smith'in sözleşmesi feshediliyor

THY Avrupa Ligi'nde oynanan Zalgiris Kaunas maçından sonra disiplinsiz hareketleri sebebiyle Justin Dentmon ile birlikte kadro dışı bırakılan fakat Dentmon’ın affedilmesine rağmen A takıma dönemeyen ve alt yapı takımı ile birlikte idmanlarını sürdüren Russ Smith’in kontratını fesh etmek için Sarı-Kırmızılılar düğmeye bastı.

Tam Saha Pres programına katılan Galatasaray Odeabank Baş Antrenörü Ergin Ataman, Russ Smith’in menajerine kontratın feshini istediklerini belirttiklerini ifade ederken transfer için de acele etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Transfer için Euroleague’deki devre arasını işaret eden Ataman, son maçlardaki rotasyon ve süre dağılımları ile oynamaya devam edeceklerini de belirtti.