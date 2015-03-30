Ruslar Nasreddin Hoca filmi çekecek

Rusya’nın önde gelen film şirketlerinden Enjoy Movies, komik hikayeleri ve fıkralarıyla bilinen Nasreddin Hoca’yla ilgili film çekeceğini açıkladı.

Özbekistan'da Nasreddin Hoca ile ilgili çok sayıda edebî eser, tiyatro, opera ve film bulunuyor. Ülkede Nasreddin Hoca ile ilgili yaklaşık 700 adet hikaye biliniyor

Yapımcı Georgi Malkov, filmin uluslararası potansiyele sahip bir yönetmene verileceğini açıklarken, yönetmen koltuğu için en güçlü adayın, 'Pers Prensi' filminin İngiliz yönetmeni Mike Newell olduğu ileri sürüldü.



Rus basınına göre de, çekimlerine Özbekistan’da başlanacak olan filmin ismi 'Hoca-Doğunun Sahibi' olacak.



Yapımcı Georgi Malkov, nisan ayında Özbekistan Kültür Bakanlığı ile görüşeceklerini kaydederek, filmle ilgili temel konuların orada belirleneceği bilgisini verdi.



Malkov, “Onlar (Özbekistan) kahramanların doğru temsil edilmesini istiyorlar. Biz de filmin uluslararası bir boyut kazanabilmesi için kaynak topluyoruz. Eğer başarabilirsek içinde dünya çapında yıldızların olduğu bir film olacak” ifadelerini kullandı.