T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ruslar Nasreddin Hoca filmi çekecek

Rus film şirketi Enjoy Movies, Nasreddin Hoca filmi çekmeye hazırlanıyor

30 Mart 2015 10:17

Rusya’nın önde gelen film şirketlerinden Enjoy Movies, komik hikayeleri ve fıkralarıyla bilinen Nasreddin Hoca’yla ilgili film çekeceğini açıkladı.

Özbekistan'da Nasreddin Hoca ile ilgili çok sayıda edebî eser, tiyatro, opera ve film bulunuyor. Ülkede Nasreddin Hoca ile ilgili yaklaşık 700 adet hikaye biliniyor

Yapımcı Georgi Malkov, filmin uluslararası potansiyele sahip bir yönetmene verileceğini açıklarken, yönetmen koltuğu için en güçlü adayın, 'Pers Prensi' filminin İngiliz yönetmeni Mike Newell olduğu ileri sürüldü.

Rus basınına göre de, çekimlerine Özbekistan’da başlanacak olan filmin ismi 'Hoca-Doğunun Sahibi' olacak.

Yapımcı Georgi Malkov, nisan ayında Özbekistan Kültür Bakanlığı ile görüşeceklerini kaydederek, filmle ilgili temel konuların orada belirleneceği bilgisini verdi. 

Malkov, “Onlar (Özbekistan) kahramanların doğru temsil edilmesini istiyorlar. Biz de filmin uluslararası bir boyut kazanabilmesi için kaynak topluyoruz. Eğer başarabilirsek içinde dünya çapında yıldızların olduğu bir film olacak” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

nasrettin hocarus şirketfilmözbekistan

İlgili Haberler

Nasrettin Hoca'nın mezarı Sivrihisar'da bulundu

Nasrettin Hoca'nın mezar yeri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24