Nasrettin Hoca'nın mezarı Sivrihisar'da bulundu

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mahur Tulum'un Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami'nin kütüphanesinde bulunan mezar taşı ve taş sandukaları bir süre incelenmeye başladığını söyledi.

Prof. Dr. Altınsapan, Türkiye'de, Nasreddin Hoca'nın oğlunun ve kızının Sivrihisar'da, kendisinin Akşehir'de vefat ettiği değerlendirmesinin yapıldığını hatırlatarak, 'Doç. Dr. Tulum, taş sandukanın bendeki eski fotoğraflarına bakmak istedi. Uzun emeğin ardından taş sandukanın üzerindeki kitabenin Nasreddin Hoca'ya ait olduğunu tespit etti. Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca'nın mezarının nerede olduğu konusundaki tarihsel belirsizlik sona erdi' dedi.

Doç. Dr. Tulum bu taş sandukanın deşifre edilmesiyle Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar'da doğduğunun ve burada öldüğünün kesin olarak bilindiğini vurguladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Eskişehir'in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu bu dönemde taş sandukanın keşfedilmesinin önemli olduğunu anlatan Doç. Dr. Tulum, şunları söyledi:

'Nasreddin Hoca, Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar bütün Türk dünyasının ilgilendiği bir şahsiyettir. Allah, bu mezarın bulunmasını bize nasip etti. Yazıyı en kısa zamanda yayınlayacağım. Mezarda 'burada yatan kişi Şemseddin oğlu Nasreddin Hoca'dır' yazısı okunuyor. Taş sanduka, Selçuklu dönemini mimari tarzını bize açıkça gösteriyor. Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun. Bundan böyle Nasreddin Hocamızın doğduğu, büyüdüğü ve öldüğü yer olarak Sivrihisar'ı kaydetmek doğru olacaktır. Sivrihisar'da Nasreddin Hocamıza ve ailesine yaraşır bir anıt mezar yapmalıdır.'