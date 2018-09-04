Ruslar Egor Kreed ile coştu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, özellikle Rus hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Kemer merkezindeki Club Aura Kemer\'de konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, izdihama neden oldu. 24 yaşındaki şarkıcının konserine özellikle Rus kadınlar ilgi gösterdi. Ukraynalı, Kazak, Azeri ve Belaruslu turistler de konseri izlemek için gece kulübüne akın etti.

\'Timati\' adıyla bilinen şarkıcı Timur Ildarovich Anusov\'un kurduğu \'Black Star\' grubu üyesi olan, asıl adı \'Yegor Nikolaevich Bulatkin\' olan Egor Kreed, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Hayranları şarkıcıya tüm parçalarında eşlik ederken, Egor Kreed, Kemer\'de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Konser sırasında go-go dansçısı kızlar da performanslarıyla ilgi çekti.



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