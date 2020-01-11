Rush'ın davulcusu Neil Peart hayatını kaybetti

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Progressive rock müziğin en önemli gruplarından kabul edilen Rush grubunun davulcusu ve söz yazarı Neil Peart'ün Salı günü California'da hayatını kaybettiği açıklandı. Sayısız ödüle layık görülen müzisyen 67 yaşındaydı.

Grubun sözcüsü Elliot Mintz, Peart'ün beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Peart, 1968 yılında kurulan Rush'a davulcu olarak 1974 yılında katıldı. Geddy Lee, Alex Lifeson ve Peart üçlüsü beraber 18 albüme imza attı. Peart, Rush'ın sadece ilk albümünde yer almadı.

Peart, rock müzik tarihine davulculuğunun yanı sıra söz yazarlığıyla da damga vurdu. Bilim kurgudan sihire, felsefeden özgürlüğe birçok konuda şarkı sözleri kaleme aldı. Rush'ın "Tom Sawyer" ve "Freewill" gibi şarkılarının sözlerinin altında Peart'ün imzası yer alıyordu.

Birçok ünlü müzisyen Peart'ün davulculuk tekniğini örnek aldığını ifade ederken, 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçının davulculuğu "Freaks and Geeks" ve "Archer" gibi dizilerde çeşitli bölümlere konu olmuştu.

Rush'ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Peart'ün 3 buçuk yıldır beyin kanseriyle mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kırık kalplerle ve derin üzüntüyle arkadaşımız, ruh kardeşimiz ve 45 yıldan uzun süredir grup arkadaşımız olan Neil'in beyin kanseriyle verdiği üç buçuk yıllık cesur savaşı kaybettiğini duyurmak zorundayız. Bu zorlu ve acılı zamanda arkadaşlarından, hayranlarından ve medyadan Peart'ün ailesinin sessizlik ve mahremiyet ihtiyacına saygı göstermesini istiyoruz. Başsağlığı dilemek isteyenler seçtikleri bir kanser araştırma grubuna veya vakfına Neil'in adına bağışta bulunabilir. Huzur içinde yat kardeşim" denildi.