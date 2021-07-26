Ruşen Çakır: Bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz

Medyascope'un kurucusu ve sahibi Ruşen Çakır , 'fon' tartışmaları ve hedef gösterilmeleriyle ilgili "Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık yapıyoruz" dedi.

Odatv'nin 21 Temmuz'da yaptığı "Türkiye'de kritik kuruluşların ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı..." haberinin ardından, hükümet yetkilileri ve iktidara yakın çevreler Medyascope.tv ve bazı medya kuruluşlarını hedef göstermişti.

Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır, gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil" demişti.

Çakır, bugün de Medyascope canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Onları ikna etmenin imkanı yok"

"Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz" diyen Çakır, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz kalmayı tercih ediyoruz çünkü linççilerle bir şey tartışmanın, onları herhangi bir şeye ikna etmenin imkanı yok. Birbirinden farklı dönemlerde, farklı kesimler tarafından yapılan linçlerin bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Olur böyle şeyler, burası Türkiye...

"Zor bir iş yaptığımızın farkındayız ama bu linçleri hak etmediğimizin ama bir diğer yanıyla da hak ettiğimizin farkındayız. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık yapıyoruz, şeffaf yapıyoruz. Ve Türkiye'de her şeye rağmen her koşulda bağımsız ve özgür gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz için farklı kesimlerin çok ciddi şekilde bizden rahatsız olmasına neden oluyoruz. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için de açıkçası özür falan dilemiyoruz."