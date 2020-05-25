Rus virolog, Koronavirüs hastaları için en tehlikeli ilaçları açıkladı!

Rus viroloji uzmanı Nadejda Jolobak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonuna yakalanan bazı hastaların, sıradan üşütmede alınan ilaçları kullandıklarını ancak bunu yapmamaları gerektiğini söyledi.

Veçernyaya Moskva gazetesine konuşan Jolobak, Covid-19’da kullanılmaması gereken ilaçlar grubuna ibuprofen, aspirin, voltaren, diklofenak ve naproksen gibi steroid yapıda olmayan ilaçların dahil olduğunu belirterek, Fransa ve İtalya’da edinilen deneyimin bu tür ilaçların vücudu virüse karşı daha da duyarlı hale getirdiğinin altını çizdi.

"Akciğere daha kolay ulaşmasını sağlıyor"

Sıralanan ilaçların Koronavirüs için yararlı ortam oluşturduklarını ve bu nedenle enfeksiyonun akciğere daha kolay ulaşıp iltihaplanma, zatürre ve alveol bozulmalarına yol açtığına dikkat çeken Jolobak, “Bu nedenle aspirin ve benzeri hiçbir ilaç kullanmayınız” diye konuştu.

Ağrı kesici etkisi olan her türlü ilacın solunum zorluklarına ve çeşitli patolojilere yol açabileceğini vurgulayan Jolobak, ateşin yükselmesi durumunda herhangi bir ilaç alınmadan acilen doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.