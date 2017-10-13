Rus uzman: Erdoğan, S-500 konusunda biraz önden gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın S-500 füze savunma sistemleriyle ilgili açıklamasını yorumlayan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Türkiye'ye S-500 sevkiyatını konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi. Rus uzman, Erdoğan'ın bu konuda biraz önden gittiğini ifade etti.

Erdoğan'ın "Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le görüşmelerimizde işi S-400'lerle bitirmeyi düşünmüyoruz. S-500'lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu" açıklamasını değerlendiren Korotçenko, "S-500 sistemleri, öncelikle Rusya ordusu için geliştirildi. Dolayısıyla bu sistem ordu envanterine dâhil edilene kadar S-500 sevkiyatına ilişkin bir karar alınmayacak. Bence bu sistem test edildikten sonra yaklaşık 10 yıl boyunca sadece orduya sevk edilecek" dedi.

"Erdoğan’ın sözleri siyasi nitelik taşıyor"

Sputnik’e konuşan Korotçenko, Erdoğan'ın S-500 satın alma isteğinin siyasi nitelik taşıdığını vurguladı.

Korotçenko, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye S-500 sistemleri sevkiyatı söz konusu olamaz. Şu aşamada Türkiye için en uygun strateji S-400'leri satın almaya devam etmek olacaktır" dedi.

Erdoğan, Sırbıstan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "S-400'lerle alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Birinci pakette ortak üretimimiz olmayacak. Ama ikinci paketten itibaren artık ortak üretimin adımlarını inşallah atacağız. Sayın Putin'le görüşmelerimizde işi S-400'lerle bitirmeyi düşünmüyoruz. S-500'lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu" demişti.

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