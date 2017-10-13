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Erdoğan: Rusya ile S-500'ler konusunda da görüşmelerimiz oldu

"Birinci pakette ortak üretimimiz olmayacak ama ikinci paketten itibaren artık ortak üretim adımlarını atacağız"

13 Ekim 2017 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili ikinci paketten itibaren ortak üretim adımlarının atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı "S-500'lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu" dedi.

Ukrayna ve Sırbistan gezisi dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Erdoğan "Birinci pakette ortak üretimimiz olmayacak ama ikinci paketten itibaren artık ortak üretim adımlarını inşallah atacağız" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan füze savunma sistemi alımının S-400'lerle sınırlı kalmayacağını da belirtti. Cumhurbaşkanı "putin ile görüşmelerimizde işi S-400'lerle bitirmeyi düşünmüyoruz. S-500'lerle ilgili de görüşmelerimiz oldu" açıklamasını yaptı.

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