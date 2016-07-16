T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Rus siyasi uzmanlar: Cuntacı güçler Rus savaş uçağını Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler

Melih Gökçek de aynı iddiada bulunmuştu

16 Temmuz 2016 17:25

Rus siyasi uzmanlar, sosyal ağ sayfalarında Türkiye'de yapılan darbe girişimini yorumlayarak, "Bu güçler 24 Kasım'da Rus savaş uçağını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler" iddiasını ortaya attılar.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Ortadoğu uzmanlarından Nadana Fridrihson, darbe girişiminin Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "6 Haziran'da katıldığım bir televizyon programında 24 Kasım'da Rus savaş uçağının Erdoğan'dan habersiz düşürülmüş olabileceğini söylemiştim. Darbe girişimini Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ile birlikte organize etti. Muhtemelen Su-24 tipi Rus savaş uçağını da Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler" diye iddiada bulundu.

Rusya'nın Güney Kafkasya uzmanı Andrey Yepifantsev de benzer yorumda bulunarak, Rus uçağını düşüren pilotun darbecilerden biri olabileceğine işaret ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 24 Kasım 2015'te Rus uçağını düşüren F16 pilotunun darbecilerden biri olduğunu söyledi. Bu iddia doğru olabilir. Rusya ile ilişkiler düzelince korkuya düştüler. Darbe girişiminde bulunarak ceza almaktan kurtulmaya çalışmış olabilirler" dedi.

 

"Rus uçağın Erdoğan'dan habersiz düşürüldüğü iddiası artık doğru da olabilir"

 

Ortadoğu uzmanı Maksim Şevçenko da darbe girişiminin ABD'de tezgahlandığını iddia ederek, bunun nedeninin Erdoğan'ın Batı'ya yüz dönerek Rusya, Çin ve İran ile yakınlaşmaya çalışmasına bağladı. Şevçenko, "Rus savaş uçağının Erdoğan'dan habersiz düşürüldüğü iddiası artık doğru da olabilir" diye ifadeler kullandı.

Rus uzmana göre, amaç Erdoğan ile Rusya'nın arasını bozmak. Şevçenko, "Erdoğan büyük politikacı. Onu destekliyorum" diye duygularını paylaştı.

ETİKETLER

TürkiyeRusya

İlgili Haberler

36 YIL SONRA DARBE GİRİŞİMİ; MECLİS'E BOMBA, İSTANBUL VE ANKARA'DA ÇATIŞMA

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'un Demokrasi Bayramı olarak ilan etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24