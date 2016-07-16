Rus siyasi uzmanlar: Cuntacı güçler Rus savaş uçağını Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler

Rus siyasi uzmanlar, sosyal ağ sayfalarında Türkiye'de yapılan darbe girişimini yorumlayarak, "Bu güçler 24 Kasım'da Rus savaş uçağını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler" iddiasını ortaya attılar.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Ortadoğu uzmanlarından Nadana Fridrihson, darbe girişiminin Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "6 Haziran'da katıldığım bir televizyon programında 24 Kasım'da Rus savaş uçağının Erdoğan'dan habersiz düşürülmüş olabileceğini söylemiştim. Darbe girişimini Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ile birlikte organize etti. Muhtemelen Su-24 tipi Rus savaş uçağını da Erdoğan'dan habersiz düşürmüş olabilirler" diye iddiada bulundu.

Rusya'nın Güney Kafkasya uzmanı Andrey Yepifantsev de benzer yorumda bulunarak, Rus uçağını düşüren pilotun darbecilerden biri olabileceğine işaret ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 24 Kasım 2015'te Rus uçağını düşüren F16 pilotunun darbecilerden biri olduğunu söyledi. Bu iddia doğru olabilir. Rusya ile ilişkiler düzelince korkuya düştüler. Darbe girişiminde bulunarak ceza almaktan kurtulmaya çalışmış olabilirler" dedi.

"Rus uçağın Erdoğan'dan habersiz düşürüldüğü iddiası artık doğru da olabilir"

Ortadoğu uzmanı Maksim Şevçenko da darbe girişiminin ABD'de tezgahlandığını iddia ederek, bunun nedeninin Erdoğan'ın Batı'ya yüz dönerek Rusya, Çin ve İran ile yakınlaşmaya çalışmasına bağladı. Şevçenko, "Rus savaş uçağının Erdoğan'dan habersiz düşürüldüğü iddiası artık doğru da olabilir" diye ifadeler kullandı.

Rus uzmana göre, amaç Erdoğan ile Rusya'nın arasını bozmak. Şevçenko, "Erdoğan büyük politikacı. Onu destekliyorum" diye duygularını paylaştı.