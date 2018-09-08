Rus silah şirketi Kalaşnikof'un yeni savaş robotu, ülkede alay konusu oldu

Rus şirketi Kalaşnikof'un bu hafta duyurduğu savaş robotu, kimsenin beklemediği bir görünüme sahipti.

Küçük İgor anlamına gelen İgorek adı verilen robot, ünlü Kalaşnikof tüfeklerini üreten şirket tarafından Moskova'da Pazartesi tanıtılırken, robotun şimdilik hareket edemediği de açıklandı.

Robotlar tarafından yönetilme ihtimalinin dünya çapında tartışıldığı bir dönemde ortaya çıkan bu sıra dışı robot Rusya'daki sosyal medya kullanıcılarının eğlence malzemesi oldu.

Lentach adlı internet topluluğunda İgorek'le ilgili paylaşımlar yapmaları istendi.

İgorek'in Rusya'daki muhalif liderlerden Aleksey Navalni'yi taşıyan bir fotomontajı da paylaşıldı.

Ruslar robotların daha küçük, çevik ve zeki olma yolunda ilerlediği bir dönemde Kalaşnikof'un neden bu kadar büyük, cüsseli ve hareket edemeyen bir robot yaptığını sorguladı.

Bir Facebook kullanıcısı "Lütfen birisi Kalaşnikof'a Boston Dynamics videolarının linkini yollasın" paylaşımında bulundu. Boston Dynamics adlı ABD şirketinin kendi kendine yürüyebilen, itilmesine rağmen düşmeyen ve kapıları açabilen robotlarının videoları, internette popüler olmuştu.

Bir Twitter kullanıcısı ise sarhoş bir adamın fotoğrafını paylaşarak, "Kalaşnikof, İgorek robotunun insan versiyonunu paylaştı" ifadelerini kullandı.

Pek çok kullanıcı İgorek'i 1980'lerde çekilen filmlerdeki robotlara, özellikle de Star Wars serisindekilere benzetti.

Bir paylaşımda 1987 yapımı film Robocop'taki ED-209 adlı robotun İgorek'e yaklaşarak, "Sen nesin?" diye sorduğu görüldü.

Rus medyasında da Kalaşnikof'un bu hamlesi sorgulandı fakat hiçbir medya kuruluşu, neden şirketin böyle bir adım attığını açıklayamadı.

Kommersant gazetesine konuşan bir askeri uzman, ABD'nin silahlarına isim verme konusunu Rusya'dan daha ciddi bir şekilde ele aldığını söyledi:

"Mesela ABD'de bir uçak yaratacak olurlarsa, adını 'Başkan' koyarlar, stratejik bir denizaltıya eyalet ismi verirler ama nedendir bilinmez, Rusya silahlarına İgorek gibi küçültücü isimler koyuyor."

Kalaşnikof İgorek'in daha gelişmiş bir versiyonunu 2020'de tanıtmayı umuyor.