Rus şarkıcı, beyaz lensleriyle ilgi çekti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sıcak ve neme rağmen montla konser veren Rus şarkıcı Eldzhey, gözlerine taktığı beyaz lenslerle de ilgi çekti.

Kemer\'de Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla bölgede boş yer bulunmazken, gece kulüpleri de konserlerle tatili başlattı. Bölgede yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da ağırlıkta olması dolayısıyla ilk konser Rusların ünlü şarkıcısı Eldzhey ile Club Aura Kemer\'de düzenlendi.

Konser öncesi gece kulübü saatler öncesinden dolarken, gece DJ performansı ve go- go dansçılarının şovlarıyla başladı. Yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu gece kulübünde Eldzhey konseri 02.00\'de başladı. Konsere gelen Rus, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan ve yerli turistlerin çığlıkları arasında sahneye çıkan Eldzhey, aşırı sıcak ve neme rağmen üzerinde montla konserine başladı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Rus şarkıcının şarkılarına gece kulübündekiler de eşlik etti. Eldzhey gözüne taktığı beyaz lenslerle de dikkati çekti.

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