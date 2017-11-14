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Kültür-Sanat

Rus ressamlardan İstanbul sergisi

"İstanbul'u beraber dinleyelim" sergisi 30 Aralık'a kadar ziyarete açık

14 Kasım 2017 19:28

Türkiye’de yaşayan beş Rus kadın ressam, "İstanbul'u dinliyorum" projelerinin devamı olan ikinci sergileri “İstanbul’u beraber dinleyelim”i 19 Kasım Pazar günü İstanbul'da açacak.

İstanbul’da yaşayan Rus ressamlar Evgenia Lyalina Yayıkoğlu, Aygül Okutan, Diana Gaudi Anna Lukashevska, Cornelia Margan ve Tatiana Kirillova ikinci sergileri “İstanbul’u beraber dinleyelim”i sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatçı Memduh Kuzay’ın küratörlüğünü yapacağı resim sergisi, Sultanahmet’teki AND Otel'de 19 Kasım Pazar günü saat 16.00’da açılacak. Sergi 30 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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