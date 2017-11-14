Rus ressamlardan İstanbul sergisi

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’de yaşayan 5 Rus kadın ressam, \"İstanbul\'u dinliyorum\" projelerinin devamı olan ikinci sergileri “İstanbul’u beraber dinleyelim”i 19 Kasım Pazar günü İstanbul\'da açacak.

İstanbul’da yaşayan Rus ressamlar Evgenia Lyalina Yayıkoğlu, Aygül Okutan, Diana Gaudi Anna Lukashevska, Cornelia Margan ve Tatiana Kirillova ikinci sergileri “İstanbul’u beraber dinleyelim”i sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçı Memduh Kuzay’ın küratörlüğünü yapacağı resim sergisi, Sultanahmet’teki AND Otel\'de 19 Kasım Pazar günü saat 16.00’da açılacak. Sergi 30 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Ressam Yayıkoğlu, “Herkesi açılışa ve terastan İstanbul’un en güzel manzarasını gün batımında seyretmeye davet ediyoruz” dedi.

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