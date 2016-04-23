Rus pilotu öldürmekle suçlanan Çelik: Türkiye ile Rusya arasındaki barış ve diyaloğu ilk ben başlatayım

Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağının pilotunu öldürme emrini verdiği iddia edilen ve silah bulundurmaktan tutuklanan Alparslan Çelik'in Rus Dışişleri Sözcüsü'ne mektup yazdığı ortaya çıktı. Rus basınının yayınladığı mektupta Çelik, 'barış ve diyalog' temennisinde bulunurken, pilotun öldürülmesi olayına dair her türlü görüntü ve bilgiyi de vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Çelik mektubunda, “Diyalog en önemlisi. Nasıl başlayacağı kesinlikle önemli değil. İlk ben başlatayım. Başlatmak en önemlisi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotunu öldürdüğünü iddia eden ve geçtiğimiz günlerde ateşli silah bulundurmaktan dolayı İzmir’de gözaltında alınıp tutuklanan Alparslan Çelik, Twitter üzerinden Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’ya ‘barış’ ve ‘diyalog’ mektubu gönderdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, mektubu Çelik’in arkadaşı, Twitter sayfasından yayınladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çelik mektubunda Rus pilotun öldürülmesinde kendisinin bir dahli olmadığının görüntülerle kanıtlandığını savunurken, Zaharova'nın bir konuşmasına atıf yaparak barış ve diyalog için kendisinin de hazır olduğunu belirtti. Çelik ayrıca Türkmenler'in yaşadığı sorunları ve bölgedeki çatışmalara dair izlenimlerini de uzun uzun aktardı. Rusya ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğuna değinen çelik mektubunda kendisinin neden orada bulunduğunu de belirtti.

Çelik, “Diyalog en önemlisi. Nasıl başlayacağı kesinlikle önemli değil. İlk ben başlatayım. Başlatmak en önemlisi” ifadelerini kullandı. 4 sayfalık mektubun ilk sayfası şöyle: