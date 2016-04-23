T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus pilotu öldürmekle suçlanan Çelik: Türkiye ile Rusya arasındaki barış ve diyaloğu ilk ben başlatayım

Çelik'in Türkiye tarafından düşürülen Rus uçağındaki pilotu öldürdüğü iddia edilmişti

23 Nisan 2016 18:02

Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağının pilotunu öldürme emrini verdiği iddia edilen ve silah bulundurmaktan tutuklanan Alparslan Çelik'in Rus Dışişleri Sözcüsü'ne mektup yazdığı ortaya çıktı. Rus basınının yayınladığı mektupta Çelik, 'barış ve diyalog' temennisinde bulunurken, pilotun öldürülmesi olayına dair her türlü görüntü ve bilgiyi de vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Çelik mektubunda, “Diyalog en önemlisi. Nasıl başlayacağı kesinlikle önemli değil. İlk ben başlatayım. Başlatmak en önemlisi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin düşürdüğü Rus savaş uçağının pilotunu öldürdüğünü iddia eden ve geçtiğimiz günlerde ateşli silah bulundurmaktan dolayı İzmir’de gözaltında alınıp tutuklanan Alparslan Çelik, Twitter üzerinden Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’ya ‘barış’ ve ‘diyalog’ mektubu gönderdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, mektubu Çelik’in arkadaşı, Twitter sayfasından yayınladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çelik mektubunda Rus pilotun öldürülmesinde kendisinin bir dahli olmadığının görüntülerle kanıtlandığını savunurken, Zaharova'nın bir konuşmasına atıf yaparak barış ve diyalog için kendisinin de hazır olduğunu belirtti. Çelik ayrıca Türkmenler'in yaşadığı sorunları ve bölgedeki çatışmalara dair izlenimlerini de uzun uzun aktardı. Rusya ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğuna değinen çelik mektubunda kendisinin neden orada bulunduğunu de belirtti.

Çelik, “Diyalog en önemlisi. Nasıl başlayacağı kesinlikle önemli değil. İlk ben başlatayım. Başlatmak en önemlisi” ifadelerini kullandı. 4 sayfalık mektubun ilk sayfası şöyle:

 

 

 

ETİKETLER

rusyatürkiyerus uçağısuriye sınırıalparslan çelik

İlgili Haberler

Rusya "İntikam alınacak" dedi, düşürülen uçağın pilotunu vuran Alparslan Çelik'i arıyor

Rus askerleri, Türkmen Dağı bölgesindeki Rabia kentine girdi

Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik: Ateş açmayın diye uyarıda bulundum

Çelik ve beraberindeki 14 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Alparslan Çelik: Rus pilot, komutam altındakiler tarafından vurulmuştur, sorumluluk benim

"Bırakın beni Rusya'ya çağırmayı, konsolosluk bile çağırsa seve seve her şeyi anlatırım veririm"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24