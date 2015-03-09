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Rus muhalif Nemtsov cinayetinde beş zanlı mahkemede

Rus muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'un cinayetiyle ilgili soruşturmada beş kişi mahkemeye çıkarıldı

09 Mart 2015 08:54

Rus muhalif siyasetçi Boris Nemtsov'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Kuzey Kafkasya'dan beş kişi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisinin Çeçen olduğu belirtildi ve birinin kimliği eski üst düzey polis yetkilisi olarak açıklandı.

Çeçen zanlıların suçlarını itiraf ederek gözaltına alındığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, soruşturmadan sorumlu savcılar, silahlı saldırıya uğrayan Nemtsov'u bir kiralık katilin öldürdüğünü öne sürüyor.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, cinayetle ilgili gözaltına alınan eski polis yetkilisi Zaur Dadayev'in dindar bir Müslüman olduğunu ve Charlie Hebdo dergisi tarafından basılan Muhammed Peygamber karikatürlerine çok sinirlendiğini belirtti.

Kadirovi Instagram hesabına "Zaur'u tanıyan herkes onun çok dindar biri olduğunu ve her Müslüman gibi, Charlie Hebdo'nun yayınları ve söz konusu karikatürleri destekleyen yorumlar karşısında şaşkınlığa uğradığını bilir" yazdı.

Öldürülen liberal siyasetçi Nemtsov, Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki ofisine yapılan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınamıştı.

Rus soruşturmacılar Nemtsov'u İslamcı militanların öldürmüş olabileceği şüphelerini dile getirmişlerdi.

Ancak öldürülen muhalif liderin destekçileri, cinayetin İslamcılar tarafından işlendiği iddiasına şüpheyle yaklaşıyor ve tetiği çeken kişiden ziyade emri verenin bulunmasını talep ediyor.

Boris Nemtsov geçen hafta sevgilisiyle akşam yemeğinden evine dönerken, Kremlin yakınlarındaki bir köprü üzerinde öldürülmüştü.

Muhalif siyasetçi, Ukrayna'da organize edeceği savaş karşıtı yürüyüşten yalnızca birkaç gün önce vurulmuştu.

Ayrıca Nemtsov'un Ukrayna'daki iç savaşta Rusya'nın askeri dahiliyetine dair bir rapor hazırlıyordu.

Öldürülen siyasetçinin ardından binlerce kişi Moskova'da yürümüş, hükümeti suçlayan sloganlar atmıştı.

Boris Nemtsov, 1990'larda eski lider Boris Yeltsin döneminde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Nemtsov, Nizni Novgrod valisi olduğu dönemde reform yanlısı çizgisiyle öne çıkmıştı.

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