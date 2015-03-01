Rus muhalif lider Nemtsov’un öldürülme anı kamerada

Rusya’da muhalif lider Boris Nemtsov’un gece geç saatlerde Kremlin karşısında yer alan köprüde öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. TVC televizyonunda yayınlanan görüntüler muhtemel katillerin de uzun süre köprüde beklemiş olabileceklerini gösteriyor.

Nemtsov’un Kremlin’in yanı başında yer alan Bolşoy Moskvorotski Köprüsü’nde vurulma anı görüntülerde yer alıyor. Çok düşük çözünürlükte ve uzaktan çekilen görüntüde Nemtsov, köprüde bekleyen biri tarafından Cuma günü Moskova saati ile 23.31’de vuruluyor.

Saldırı Nemtsov ve birlikte yürüdüğü kız arkadaşı Anna Duritskaya’nın bir kar küreme aracının arkasında kaldığı sırada gerçekleşiyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs sonrasında hızla koşarak bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaşıyor. Cinayet sonrası bölgeden bazı vatandaşların geçtiği de görülüyor.

Moskova Nemtsov için yürüyor



Rusya'yı asrsan cinayetin ardından bugün on binlerce kişi sokaklara döküldü.

Moskova'da toplanan kalabalık eski başbakan yardımcısının öldürüldüğü köprüye yürüyor. AFP en az 10 bin kişinin yürüşe katıldığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komisyonu Sözcüsü Vladimir Markin, suikastın Rusya’da siyasi durumu istikrarsız hale getirmek için işlenmiş bir provokasyon olabileceğini söyledi. Katilin olayı önceden planladığı üzerinde duruluyor.



Saldırıda kullanılan aracın ise daha önce açıklandığı üzere beyaz değil, gri olduğu kaydedildi.



Saldırıda Rus yapımı Makarov model tabanca kullanıldığı ve 8 kez ateş edildiği tespit edildi. Kurşunlardan dördü Nemtsov’a isabet etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.