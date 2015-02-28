Rus muhalif Nemtsov öldürüldü



Rusya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Boris Nemtsov'un cuma akşamı Kremlin yakınlarındaki bir köprüde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Boris Nemtsov'a beyaz bir araçtan en az 7-8 kez el ateş edildiği, Nemtsov'un vücuduna isabet eden 4 kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sözcüsü aracılığıyla, “Boris Nemtsov cinayetinin sipariş üzerine işlenmiş bir cinayetin belirtilerini taşıdığı ve büyük bir provokasyon olduğu” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da “Boris Nemtsov'un Ukrayna ve Rusya arasında bir köprü olduğunu ve bu köprünün bir katilin kurşunlarıyla zarar gördüğünü” vurguladı.

ABD Başkanı Barak Obama ise Nemtsov'un ölümünü "korkunç bir cinayet" olarak nitelendirdi. Obama Rusya'yı cinayeti biran önce şeffaf bir soruşturmayla aydınlatmaya çağırdı.

55 yaşındaki Nemtsov, son yıllarda Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumlarıyla öne çıkıyordu. Nemstov, ölümünden sadece 3 saat önce Moskova'nın Yankısı radyosunda bir söyleşiye katılmış ve Putin'i “Ukrayna'ya karşı anlamsız bir saldırganlık sergilemekle” suçlamıştı.