T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rus muhalif Nemtsov öldürüldü

Rus muhalif ve eski başbakan yardımcısı Nemtsov, Moskova'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

28 Şubat 2015 13:18


Rusya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Boris Nemtsov'un cuma akşamı Kremlin yakınlarındaki bir köprüde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Boris Nemtsov'a beyaz bir araçtan en az 7-8 kez el ateş edildiği, Nemtsov'un vücuduna isabet eden 4 kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sözcüsü aracılığıyla, “Boris Nemtsov cinayetinin sipariş üzerine işlenmiş bir cinayetin belirtilerini taşıdığı ve büyük bir provokasyon olduğu” açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da “Boris Nemtsov'un Ukrayna ve Rusya arasında bir köprü olduğunu ve bu köprünün bir katilin kurşunlarıyla zarar gördüğünü” vurguladı.

ABD Başkanı Barak Obama ise Nemtsov'un ölümünü "korkunç bir cinayet" olarak nitelendirdi. Obama Rusya'yı cinayeti biran önce şeffaf bir soruşturmayla aydınlatmaya çağırdı.

55 yaşındaki Nemtsov, son yıllarda Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumlarıyla öne çıkıyordu. Nemstov, ölümünden sadece 3 saat önce Moskova'nın Yankısı radyosunda bir söyleşiye katılmış ve Putin'i “Ukrayna'ya karşı anlamsız bir saldırganlık sergilemekle” suçlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RusNemtsov MoskovaBakanlığıBoris NemtsovKremlinNemtsovDevlet Başkanı Vladimir PutinUkrayna Devlet Başkanı Petro PoroşenkoNemtsov UkraynaRusyaBaşkanı Barak ObamaPutinMoskova YankısıWelle Türkçe DW/AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24