Rus muhalif lider Navalni cezaevinden destekçilerine mesaj gönderdi: Benim için her şey yolunda

Rus muhalif lider Alexei Navalni, güvenlik gerekçesiyle sevk edildiği yeni cezaevinden destekçilerine gönderdiği mesajda, "Benim için her şey yolunda" dedi.

Rusya’ya dönüşü sırasında gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Moskova’daki bir cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalni, Moskova’da Navalni destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterilerinin ardından güvenlik gerekçesiyle Vladimir Bölgesi’ndeki Kolçugino şehrinde bulunan bir cezaevine yerleştirilmişti.

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Sevk edildiği cezaevinden destekçilerine durumuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Navalni, “Bir mahkuma Vladimir Oblastı denildiğinde üzülür. Çünkü buradaki yerel kurumların itibarı genelde böyledir. Fakat benim için her şey yolunda. Henüz hiç mektup almadım ve dış dünyada neler olup bittiğini Moskova'da olduğum zamandan daha az biliyorum” ifadelerini kullandı.

"Kraker kurutuyoruz"

Kendisinin henüz sosyal aktivitelerde bulunamadığını ifade eden ve bulunduğu cezaevinin şartlarını eleştiren Navalni "Kütüphaneye henüz ulaşamadım. Tek eğlence hapishanenin yemek tezgahında Haute Cuisine yemeği üzerine yeni denemeler. İster inanın ister inanmayın, kraker kurutuyoruz ve bu kadar heyecan verici olacağını hiç düşünmemiştim" dedi. (İHA)