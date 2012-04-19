T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rus manken Irina, Ronaldo sorusuna yanıt vermedi

Rus manken Irina Shayk, İtalyan markası Intimissimi’nin “The Perfect Bra Book” kitabının tanıtımı için İstanbul’a geldi.

19 Nisan 2012 09:20

Rus manken Irina Shayk, İtalyan markası Intimissimi’nin “The Perfect Bra Book” kitabının tanıtımı için İstanbul’a geldi.

 

Hürriyet'in haberine göre, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ünlü manken, Türkiye’ye olan sevgisini anlattı: “Biliyorsunuz, ben bir Rus’um ve Ruslar Türkiye’yi çok sever. Ben de burada tatil yapmayı, özellikle de yemeklerinizi çok seviyorum. Buraya ünlü olmadan önce de gelirdim. Belki seneye Türkiye’den ev alırım.”

Rus manken, “Ronaldo’yla bir ayrılıyor, bir barışıyorsunuz. Son durumunuz nedir?” diye soran muhabire de ilginç bir yanıt verdi: “Buraya katılmamdaki amaç, kişisel hikâyelerimden bahsetmek değil. İş ve özel hayatımı her zaman ayırıyorum. O yüzden bu sorunuza cevap vermeyeceğim ama isterseniz, kız arkadaşınız veya eşinizle eğlenmeniz için size sutyen tavsiye edebilirim.”

Basın mensuplarının sorularını Nişantaşı-Atiye Sokak’taki Intimissimi’de yanıtlayan Irina Shayk, aniden çıkan fırtına yüzünden korumaları tarafından oteline götürüldü.


 

ETİKETLER

Rus manken Irina ShaykİtalyanIntimissimiThe Perfect Bra BookkitaptanıtımİstanbulRonaldo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24