Rus manken Irina, Ronaldo sorusuna yanıt vermedi

Rus manken Irina Shayk, İtalyan markası Intimissimi’nin “The Perfect Bra Book” kitabının tanıtımı için İstanbul’a geldi.

Hürriyet'in haberine göre, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ünlü manken, Türkiye’ye olan sevgisini anlattı: “Biliyorsunuz, ben bir Rus’um ve Ruslar Türkiye’yi çok sever. Ben de burada tatil yapmayı, özellikle de yemeklerinizi çok seviyorum. Buraya ünlü olmadan önce de gelirdim. Belki seneye Türkiye’den ev alırım.”

Rus manken, “Ronaldo’yla bir ayrılıyor, bir barışıyorsunuz. Son durumunuz nedir?” diye soran muhabire de ilginç bir yanıt verdi: “Buraya katılmamdaki amaç, kişisel hikâyelerimden bahsetmek değil. İş ve özel hayatımı her zaman ayırıyorum. O yüzden bu sorunuza cevap vermeyeceğim ama isterseniz, kız arkadaşınız veya eşinizle eğlenmeniz için size sutyen tavsiye edebilirim.”

Basın mensuplarının sorularını Nişantaşı-Atiye Sokak’taki Intimissimi’de yanıtlayan Irina Shayk, aniden çıkan fırtına yüzünden korumaları tarafından oteline götürüldü.



