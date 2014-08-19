Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne başladı

Dünya'dan 418 kilometre mesafedeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kapakları açıldı ve iki Rus kozmonotunun yürüyüşü başladığı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Oleg Artemyev ve Alexander Skvortsov’un 6 saatten fazla sürmesi beklenen uzay yürüyüşünde Rus ve Perulu öğrencilerin ortaklaşa geliştirdiği Nanosatellite Programı da başlatıldı.

Öğrencilerin 3 yıllık çalışmasının ürünü olan ve yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki "Chaski-1" adı verilen uydu, elde ettiği bilgileri Mors alfabesi kullanarak dünyaya gönderecek.

Kozmonotların, Uluslararası Uzay İstasyonu görevi sırasında bazı fen deneyleri de gerçekleştirilecek.

Amerikan uzay mekiklerinin 2011'de emekliye ayrılmasının ardından uzay istasyonuna yapılacak seferlerde Rusya'ya bağımlı hale gelen NASA, astronotlarının UUİ'ye gidip gelebilmesi ve gerekli eğitimleri alması için Mayıs 2013'te Rus Uzay Ajansı ile anlaşmasını yenilemişti.

NASA, Rus Uzay Ajansı'na 424 milyon dolar ödüyor. Anlaşmaya göre bir astronotun uzay yolculuğu, NASA'ya 70,6 milyon dolara mal oluyor.

Uzay yürüyüşü Internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.