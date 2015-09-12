Rus kozmonot uzayda rekor kırdı



Kozmonot Gennady Padalka'nın da içinde bulunduğu Soyuz uzay aracı Dünya'ya döndü. 57 yaşındaki Padalka, beşinci uzay seferini başarıyla tamamlamış oldu.

Padalka ilk seferini 1998 yılında yaptı. 199 gün uzayda kaldı ve Rus uzay istasyonu Mir'in komutanlığı görevinde bulundu. Gennady Padalka daha sonra sırasıyla 2004, 2009 ve 2012 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yollandı. Padalka son olarak 27 Mart'ta ISS'e yollanmıştı.

Danimarka'nın ilk astronotu Dünya'ya döndü

Padalka ile birlikte Danimarkalı astronot Andreas Mogensen ve Kazak astronot Aydın Aimbetov da Dünya'ya döndü. Danimarka'nın uzaya çıkan ilk astronotu Mogensen ve Kazak Aimbetov'un ISS'teki ikameti 10 günle sınırlı kaldı.

Uzaya kısrak sütü ve lego parçaları gitti

ISS'te bulunduğu süre içinde güney fırtınalarıyla ilgili araştırma yapan Mogensen, Danimarka merkezli Lego şirketinin uzay seyahati için özel olarak geliştirdiği bazı plastik figürleri de yanında götürmüştü. Mogensen, istasyondan Dünya'da bulunan bir robotu kontrol altına alarak manevra yapmasını sağlamıştı. Kazak astronot Aydın Aimbetov ise beraberinde kısrak sütü götürmüştü.

400 kilometre yükseklikteki istasyon

Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden ISS'te halen ABD'li astronot Scott Kelly, Kjell Lindgren ile Rus kozmonatlar Oleg Kononenko, Mihail Kornienko ve Japon astronot Kimiya Yui görev yapıyor.