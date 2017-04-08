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Bilim / Teknoloji

Rus kozmonot Georgiy Greçko yaşamını yitirdi

Georgiy Greçko uzayda 135 gün geçirmişti

08 Nisan 2017 21:41

Novosti Kosmonavtiki (Uzay Haberleri) dergisi, efsanevi Rus kozmonot Georgiy Greçko'nun 85 yaşında hayata veda ettiğini bildirdi.

Rus kozmonotun kaldığı hastanede kalp yetmezliği sonucunda öldüğünü ifade eden kozmonotun kızı, eşi Lyudmila'nın kozmonotun hayatının son dakikalarında yanında olduğunu ifade etti. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) da kozmonotun yaşamını yitirdiğini doğrulayarak, Georgiy Greçko'nun ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

 

"Uzayda 135 gün geçirdi"

 

25 Mayıs 1931'de Leningrad'da (St.Petersburg) doğan Greçko, uzaya ilk yolculuğunu 1975 yılında Soyuz-17 uzay gemisi ile gerçekleştirdi. İki kez Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına sahip olan Greçko, üç kez uzaya çıkarak uzayda toplam 135 gün geçirdi ve bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mühendis eğitimine sahip olan Greçko, ilk uydunun fırlatılması ve uzayda araştırma istasyonlarının kurulması gibi çalışmalarda yer aldı. Greçko, hayatında birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.

 

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