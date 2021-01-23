Rus Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşma imzalandı

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de de üretimi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

RDIF, Türkiye'ye üretim için gereken teknolojinin transferine başlandığını bildirdi.

RDIF, Sputnik-V'nin Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Belarus ve Kazakistan'da üretilmesi için de anlaşmalar imzalamıştı.

Çavuşoğlu hedef ortak üretim demişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında Sputnik V aşısıyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

“Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir."