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Yaşam
Deutsche Welle

Rus insansız kargo aracı Progress uzaya fırlatıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal malzemeleri taşıyan insansız Rus uzay aracı Progress başarıyla fırlatıldı. Progress pazar günü ISS'e kenetlenecek.

03 Temmuz 2015 12:39


2,5 ton yük taşıyan Progress, Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden bir Soyuz roketiyle fırlatıldı. Aracın ISS'e pazar günü kenetlenmesi bekleniyor. Nisan ayında Rusya'ya ait bir Progress, geçen ay ise ABD'ye ait Falcon 9 aracının havada infilak etmesinin ardından aracın akıbeti merakla takip ediliyor. Rus Uzaycılık Kurumu (Ruscosmos), ISS'e 6 saatte varmak yerine iki günü bulan "geleneksel rota"nın tercih edildiğini açıkladı.

ABD ve Rus yetkililere göre ikmal malzemesi taşıyan gemilerin art arda infilak etmesine rağmen ISS'te yiyecek-içecek sıkıntısı çekilmiyor. Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden istasyonun büyük bir yiyecek stoğuna sahip olduğu belirtildi.

Progress ISS'e ne taşıyor?

Uzay aracı Progress ISS'e et, balık konserveleri, elma, domates, portakal, soğan, sarımsak, kuru pasta, oksijen, su, yakıt ve bilimsel malzeme taşıyor.

ISS'te halen ABD'li astronot Scott Kelly ile Rus kozmonatlar Gennady Padalka ve Mihail Kornienko görev yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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