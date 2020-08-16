Rus halterci 400 kiloyla squat yapmaya çalışırken iki dizini de kırdı

Rus vücut geliştirmeci Alexander Sedykh, yaklaşık 400 kiloluk bir ağırlıkla squat yapmaya çalışırken iki dizini de kırdı.

CNN'de yer alan habere göre World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.

Ağırlığın altında dizleri üstüne düşen Sedykh, 6 saat süren bir ameliyata alındı. Sedykh, 2 ay boyunca ayağa kalkamayacak.