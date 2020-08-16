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Yaşam

Rus halterci 400 kiloyla squat yapmaya çalışırken iki dizini de kırdı

16 Ağustos 2020 12:45

Rus vücut geliştirmeci Alexander Sedykh, yaklaşık 400 kiloluk bir ağırlıkla squat yapmaya çalışırken iki dizini de kırdı. 

CNN'de yer alan habere göre World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.

Ağırlığın altında dizleri üstüne düşen Sedykh, 6 saat süren bir ameliyata alındı. Sedykh, 2 ay boyunca ayağa kalkamayacak. 

WRPF, turnuvasında sporcular squat, deadlift gibi ağırlık hareketleri üzerinden yarışıyor. 
 

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