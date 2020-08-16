Rus halterci 400 kiloyla squat yapmaya çalışırken iki dizini de kırdı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="el__leafmedia el__leafmedia--sourced-paragraph">\n<p class="zn-body__paragraph speakable">Rus vücut geliştirmeci Alexander Sedykh, yaklaşık 400 kiloluk bir ağırlıkla squat yapmaya çalışırken iki dizini de kırdı. </p>\n<p class="zn-body__paragraph speakable">CNN'de yer alan habere göre World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.</p>\n<p class="zn-body__paragraph speakable">Ağırlığın altında dizleri üstüne düşen Sedykh, 6 saat süren bir ameliyata alındı. Sedykh, 2 ay boyunca ayağa kalkamayacak. </p>\n</div>\n<div class="zn-body__read-all">\n<div class="zn-body__paragraph">WRPF, turnuvasında sporcular squat, deadlift gibi ağırlık hareketleri üzerinden yarışıyor. </div>\n<div class="zn-body__paragraph"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>