Türkiye Rus gemilerine misilleme mi uyguluyor?

Rusya'nın son bir hafta içinde 5 Türk bayraklı gemiyi Novorossisk Limanı'nda Liman Devleti Kontrolü (Port State Control-PSC) denetimi sonucu tutuklaması üzerine, mütekabiliyet esasları çerçevesinde Türk limanlarına sefer yapan 4 Rus bayraklı geminin Samsun Limanı'nda alıkonduğu bildirildi. Deniz Haber Ajansı’nın haberine göre; toplamda 6 geminin PSC kontrolüne tabi tutulduğu, 2'sinin evraklarını tamamlayarak ayrıldığı, 4 geminin halen limanda olduğu belirtildi.

Türkiye ile Rusya arasında hava sahası ihlali sonucu Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle başlayan kriz, denizcilik sektörünü de derinden etkilemeye başladı.

Deniz Haber Ajansı'ndan Recep Canpolat'ın haberine göre, son bir hafta içerisinde Rusya limanlarına yük taşıması yapan 5 Türk bayraklı gemiyi, Port State Control (PSC) denetimine tutan Rus Denizcilik İdaresi Müfettişleri, hazırladıkları raporlar çerçevesinde Novorossisk Limanı'nda tutuklaması üzerine, mütekabiliyet esasları çerçevesinde, Türk limanlarına seyir yapan 4 Rusya Federasyonu bayraklı gemi Samsun Limanı'nda yapılan PSC denetimleri sonucu tutuklandı.

Son bir hafta içinde Rusya'nın Novorossisk Limanı'na sefer yapan M/V MEYRA, M/V ADALADY, M/V HALIL SAHIN, M/V MERT DEVAL, ve M/V MAHMUT SAKA isimli Türk bayraklı gemiyi seferden men eden Rusya Denizcilik otoritesine misilleme yapan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı PSC Müfettişleri, Türk limanlarına sefer yapan 4 Rusya Federasyonu bandralı M/V OMSKIY 105, M/V RUSICH 1, M/V NEVA ve M/V CRYSTAL isimli gemileri Samsun Limanı'nda PSC denetimine sokarak, seferden men etti.

PSC denetimi nedir?

Liman Devleti Kontrolü (Port State Control-PSC), gemi ve ekipmanının uluslararası kurallara uygunluğunun ve geminin bu kurallara uygun şekilde gemi adamı ile donatıldığının ve işletildiğinin doğrulanması amacıyla yabancı gemilere ulusal limanlarda yapılan denetimdir.

Türk gemilerine tutuklama

Deniz Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Türk gemi işletmecileri, Rus PSC müfettişlerinin Türk bayraklı gemilere ön yargılı geldiğini ve Port State denetimine tabi tutulan gemilerde eksik tespit edilememesi üzerine, bizzat PSC müfettişleri tarafından gemi teçhizatına zarar verilerek, tutuklama kaydının açıldığı belirtildi.

Buna en son örnek olarak, Vakıf Finansal Kiralama Şirketi’nin mülkiyetinde olan ve T ve O Denizcilik tarafından işletilen M/V MAHMUT SAKA isimli 29 bin 99 DWT taşıma kapasitesine sahip kuru yük gemisinin 1 Aralık 2015 Salı günü Novorossisk Limanı'nda PSC denetimine tabi tutulduğu ve aynı gün seferden alıkonulduğu ifade edildi.

M/V MAHMUT SAKA isimli kuru yük gemisinde en son denetimin 27 Ekim 2015 tarihinde yapılmış olmasına rağmen, gemiye gelen PSC memurlarının 3'ü tutuklama sebebi olan 16 eksik tespit ederek, gemiyi seferden men ettiği belirten Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zalih Zeki Çakır, Rus PSC memurlarının Türk bayraklı geminin teçhizatına hasar vererek eksiklikleri oluşturduğunu kaydetti.