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Türkiye boğazları Rus gemilerine kapatabilir mi?

Rus deniz hukuku uzmanı, Türkiye'nin "çevre kartı"nı oynayarak Rus gemilerinin geçişini engelleyebileceğini savundu

05 Aralık 2015 00:36

Rus deniz hukuku uzmanı Kiril Maslov, Türkiye’nin ‘çevreyi kirletiyorlar’ savını kullanarak Rus gemilerine boğazları kapatabileceğini söyledi. Maslov, Montrö Anlaşması’nın her ulustan gemilere serbest geçiş hakkı tanımasına rağmen Türkiye uluslararası hukukta da yeri olan çevre kartını oynayabileceğini belirttti.

Maslov'un açıklamalarıyla ilgili olarak, hürriyet.com.tr’ye açıklamada bulunan YTT Hukuk Bürosu’ndan Avukat Mert Yalçın, Montrö Anlaşmasına göre Rus gemilerine geçişlerin kapatılmasının imkansız olduğunu belirtti. Yalçın, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne baktığımızda savaş hali dışında gemilerin geçişine herhangi bir şekilde mani olunması mümkün değil. Bazı istisnai durumlarda buna karar verse bile Birleşmiş Milletler böyle bir şeye izin vermez” diye konuştu.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin çevreyi kirleten gemilere karşı  seferden men etme dahil bazı cezalar bulunduğunu belirten Yalçın, “Eğer gemiler petrol sızıntısı veya benzeri nedenlerle birçok kez çevreyi kirletirlerse verilen para cezasının sonunda deniz taşıtları en yakın liman yetkilisine teslim edilir” diye konuştu.

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