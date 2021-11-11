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Kültür-Sanat

Rus Edebiyatı Enstitüsü’nün Zülfü Livaneli’den istediği Dostoyevski yazısı, enstitü tarafından yayımlandı

11 Kasım 2021 22:10

Rus edebiyatının en önemli yazarlarından Fyodor Dostoyevski'nin doğumunun 200'üncü yıl dönümünde, Rus Edebiyatı Enstitüsü'nün müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli'den istediği yazı enstitü tarafından yayımlandı. 

Yazar Livaneli, sosyal medya hesabından yazısını şöyle duyurdu: 

"Bugün Dostoyevski’nin doğum günü. Rus Edebiyatı Enstitüsü’nün Zülfü Livaneli’den istediği Dostoyevski yazısı Enstitü tarafından yayınladı."

 

Livaneli'nin enstitü tarafından yazısını kendi dilinde okumak için tıklayın 

Livaneli'nin Gazete Oksijen'deki Dostoyevski yazısı için tıklayın

zülfü livanelidostoyevski
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