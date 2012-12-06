Rus edebiyatçı Vasili Belov öldü

"Köy nesiri" edebi akımının temsilcilerinden olan Rus yazar Vasili Belov, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Yapılan hükümet açıklamasında eski Rus geleneklerini öven ve kentleşmeye karşı çıkan "köy nesiri" edebi akımının en göze çarpan temsilcilerinden olan yazarın ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer yetkililer, Belov'ın ailesine başsağlığı dilerken, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, "Kitapları bizi daha sevecen ve iyi yapıyor" şeklinde konuştu.

Köylü bir aileden gelen yazar, babasının 2. Dünya Savaşı'nda ölmesinin ardından ailesine yardımcı olmak için çalışmaya başlamıştı.

İlk şiir kitabını 1961'de yayımlayan ve Sovyetler döneminde de prestijli ödüller alan Belov, 1966 yılında çıkan "Business as Usual" romanının ardından tanınmaya başlandı.

Belov, Cuma günü memleketi Timonikha köyünde toprağa verilecek.