Rus doktor heyeti, Bursa'daki fizik tedavi merkezinde inceleme yaptı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- RUSYA’dan gelen fizik tedavi alanında uzman doktor heyeti, Bursa’nın kaplıca merkezindeki yüksek teknolojiye sahip fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi Romatem\'de incelemelerde bulundu. Rus heyet, hastane yönetimi ile iletişim halinde olarak, teknolojik atılımları kendi ülkelerine taşıyacaklarını belirtti.

Bursa\'da faaliyet gösteren modern fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi Romatem\'e ziyarette bulunan fizik tedavi alanında uzman Rus doktor heyeti, Bursa ve Türkiye’nin sağlık yatırımlarında çok ilerlediğini, Rusya adına bu ve benzer hastanelerin örnek alınması gerektiğine dikkat çekti. 2014 yılında hizmete giren hastanenin, sahip olduğu üst düzey cihaz parkı, otel konforundaki 50 yatak kapasiteli hasta odaları ile alanında önemli bir tesis olma özelliğiyle dikkat çektiğini belirten Romatem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Türkiye\'de sağlık turizmi alanında her gün olumlu gelişmeler kaydeden bir kapasite olduğunu söyledi. Holoğlu, şöyle dedi:

“Bizim hastanemizde son yıllarda özellikle Türkiye ve çevresindeki hasta kapasitesini genişletmek amacıyla sağlık turizmine ağırlık veriyor. Bu anlamda son aylarda odaklandığımız Rusya pazarından bir heyeti Bursa’da ağılıyoruz. Rusya gerçekten fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Türkiye\'ye hasta göndermeye hazır konumdadır. Davet ettiğimiz doktor grubu Türkiye’nin ne kadar geliştiğini yakından inceleyip görüyorlar. Hastanemizin modern donanımına ve yüksek teknolojisine hayran kaldılar. Hastanemizin nörolojik rehabilitasyon salonundaki cihazlar şu anda diğer sağlık kuruluşlarının üstünde hizmet vermektedir. Konuk heyet, Avrupa’nın bile en modern kliniklerinden biri olan hastanemizdeki ziyaretlerini tamamladıktan sonra diğer hastanelerimizi de inceleyecekler. Rusya’daki bu açığı yapacağımız sağlık turizmiyle kapatmayı düşünüyoruz.”

Hastanenin tüm birimlerini yakından inceleyen Rus heyet ise, hastanenin vermiş olduğu hizmeti görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Heyet adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Cihazların ve uygulanan fizik tedavi son derece ileri teknolojiden oluşuyor. Rusya’da bulunan fizik hastalarına destek vermek için bizim de böyle bir merkeze ihtiyacımız var. Şu anda bunu yapacak bir sistemimiz yok. Bu hastane ile birlikte sağlık alanında attığımız bu adımla başarıya yürüyeceğimize inanıyoruz.\"

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