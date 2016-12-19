Rus Büyükelçi'ye suikast yapan polis Altıntaş öldürüldü, ailesi gözaltında

Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde suikasta uğradı. Saldırgan, olay yerine düzenlenen operasyon ile öldürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın 2014 yılında İzmir Polis Yüksekokulu'ndan mezun olan 1994 doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıkladı.

Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile katilin akrabası olduğu öğrenilen iki kişi Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

Soylu, saldırganın kimliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Saldırgan 24 Haziran 1994 Aydın Söke doğumlu Manisa Şehzadeler nüfusuna kayıtlı Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunu, İzmir’de polis yüksek okulu mezunu halen Ankara Çevik Müdürlüğü’nde görev yapan ve 2,5 yıldır bu görevde bulunan Mevlüt Mert Altıntaş."

Altıntaş’ın memleketi olan Aydın’ın Söke ilçesinde operasyon başlatıldı. Polis eşliğinde Altıntaş’ın ailesinin yaşadığı Söke’nin Çeltikçi Mahallesi’ndeki adrese gelen cumhuriyet savcısı evde arama başlattı.

İlçede başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi ve kız kardeşi, sorgulanmak üzere Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İnternette Mevlüt Mert Altıntaş'a ait olduğu belirtilerek paylaşılan yıllık fotoğrafı şöyle: