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Rus Büyükelçisi'nin suikastçısı polis, tekbir getirip, şehadet işareti yaptı

"Allah'u ekber. Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın"

19 Aralık 2016 23:12

Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde konuşurken silahlı saldırıya uğradı.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırganın 2014 yılında İzmir Polis Yüksekokulu'ndan mezun olan 1994 doğumlu Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu açıkladı. Olay anında çekilen görüntülerde Altıntaş'ın ateş ettikten sonra tekbir getirdiği ve "Allah'u ekber. Halep'i unutmayın, Suriye'yi unutmayın. Beldelerimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği tadamayacaksınız. Beni buradan ancak ölüm alır. Bu zulümde payı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek, verecek" diye bağırdığı duyuluyor. Saldırı anında çekilen fotoğraflarda Altıntaş'ın şahadet işareti yaptığı görüldü.

Saat 19.00 sıralarında Büyükelçi Karlov açılışta konuşma yaparken, binaya polis kimliği ile girdiği belirtilen ve siyah takım elbise giyen Altıntaş önce havaya birkaç el ateş etti. Daha sonra arkasından dört beş kez Büyükelçi Karlov'a ateş eden Altıntaş, o sırada saklanmaya çalışan ve kendilerini yere atan diğer davetlilere salonu derhal terk etmelerini söyledi. Diğer davetliler panik içinde salonu terk ederken yaralanarak yere düşen Büyükelçi Karlov ile yalnız kalan saldırgan birkaç el daha silahını ateşledi. 

Altıntaş, polis tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldü.

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