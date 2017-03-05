T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Rus bilim insanları kanser ilacını uzayda test etti

Geliştirilen kanser ilacının 3-4 yıllık klinik deneylerin ardından piyasaya çıkabileceğini belirtildi

05 Mart 2017 16:16

Rus bilim insanları, kanserin her türü ve aşamalarına karşı buldukları ilacı uzayda test etti. Başarılı sonuç alınan ilacın 3-4 yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanılabileceği iddia edildi.

Rus bilim adamları, "kanser tedavilerinde devrime yol açabilecek bir ilaç" geliştirdiklerini savundu. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'nın (FMBA) geliştirdiği ve uzayın düşük yerçekimli ortamında deneyleri yapılan ilacın "Habis tümörleri tedavi edebildiği" ileri sürülüyor.

FMBA Müdür Yardımcısı Andrey Simbirtsev, ilacın ana aktif maddesini “Isı şoku proteini” olduğunu açıkladı. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve çoğaltılan bu protein daha sonra “ultra saf bir kristal” hale getirilmek üzere, Rusya’nın da ortağı olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2015’te gönderildi.

Dünya yörüngesinin mikro yerçekimi ortamında kristalleştirilen protein, tekrar yeryüzüne getirildi ve laboratuvar hayvanları üzerinde denendi. Aylar süren testlerin ardından Simbirtsev’in deyişiyle “Biyolojik aktiviteye sahip bir ilaç” elde edildi.

Rus bilim adamı, geliştirilen kanser ilacının 3-4 yıllık klinik deneylerin ardından ticari olarak piyasaya çıkabileceğini belirtti.

 

ETİKETLER

RusyaFMBAAndrey Simbirtsev

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24