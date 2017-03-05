Rus bilim insanları kanser ilacını uzayda test etti

Rus bilim insanları, kanserin her türü ve aşamalarına karşı buldukları ilacı uzayda test etti. Başarılı sonuç alınan ilacın 3-4 yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanılabileceği iddia edildi.

Rus bilim adamları, "kanser tedavilerinde devrime yol açabilecek bir ilaç" geliştirdiklerini savundu. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'nın (FMBA) geliştirdiği ve uzayın düşük yerçekimli ortamında deneyleri yapılan ilacın "Habis tümörleri tedavi edebildiği" ileri sürülüyor.

FMBA Müdür Yardımcısı Andrey Simbirtsev, ilacın ana aktif maddesini “Isı şoku proteini” olduğunu açıkladı. Laboratuvar ortamında geliştirilen ve çoğaltılan bu protein daha sonra “ultra saf bir kristal” hale getirilmek üzere, Rusya’nın da ortağı olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2015’te gönderildi.

Dünya yörüngesinin mikro yerçekimi ortamında kristalleştirilen protein, tekrar yeryüzüne getirildi ve laboratuvar hayvanları üzerinde denendi. Aylar süren testlerin ardından Simbirtsev’in deyişiyle “Biyolojik aktiviteye sahip bir ilaç” elde edildi.

Rus bilim adamı, geliştirilen kanser ilacının 3-4 yıllık klinik deneylerin ardından ticari olarak piyasaya çıkabileceğini belirtti.