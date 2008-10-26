Rus Ali 'karnavala' yakalandı

İstanbul polisinin 7 aydır izlediği internet yoluyla dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda 'Rus Ali' lakaplı hackerin de içinde olduğu 15 kişi yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve sistemleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Suç işlemek için örgüt kurmak, teşekkül halinde banka aracı kılınarak dolandırıcılık, resmi ve özel evrakta sahtecilik" ile ilgili olarak 7 aydır çalışma yapıldığı belirtildi.



Çeşitli bankaların internet bankacılığı kullanıcılarına ait hesap bilgilerinin örgüt üyeleri tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bu hesaplardan sahte kimlikler ile açılan hesaplara yüklü miktarda para havalesi yapıldıktan sonra çekildiğinin tespit edildiği ifade edildi.



Açıklamada, Bayrampaşa, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Şişli ve Küçükçekmece ile Antalya'da tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişinin yakalandığı kaydedildi. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 adet laptop bilgisayar, 5 adet USB bellek, 10 adet sahte nüfus cüzdanı, 2 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte pasaport, başkalarına ait 20 adet banka ve kredi kartları, 20 adet cep telefonu, 30 adet cep telefonu sim kartı, çok sayıda CD, DVD ve sahte belgelerin ele geçirildiği ifade edildi.



Yapılan soruşturmada, geçtiğimiz Nisan ayında "Karnaval" operasyonunda tutuklanan İbrahim A.'nın, cezaevinden zanlılar arasında bulunan kız kardeşi Sevgi A. aracılığıyla "Rus ali" lakaplı Ali A. adlı hackerle irtibat kurduğunun tespit edildiği öğrenildi. Karnaval operasyonunda yakalanamayan “Rus Ali" lakaplı Ali A'nın internet üzerinden banka müşterilerinin bilgilerini elde ederek çete üyelerine verdiğinin tespit edildiği belirtildi. Tutuklu çete lideri İbrahim A.’nın çeteyi kız kardeşi Sevgi A aracılığıyla yönlendirdiği ileri sürüldü.Operasyon sırasında yapılan aramalarda ele geçerilen, Hacker "Rus Ali" lakaplı Ali A. ile Sevgi A.'nın tatilde samimi bir şekilde çekilmiş fotoğrafları soruşturma dosyasında deliller arasına konulduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 15 kişi İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.





