Rum sözcüden Kıbrıslı Türklere 'bizimle olun' çağrısı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Yönetimi hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu, \"Kıbrıslı Türkler belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar\" dedi.

Kıbrıslı Türklere seslenen Rum Sözcü Prodromu, Kıbrıslı Türklerin ekonomik durumlarını kaygı ile izlediklerini söyledi.

\'TEK YOL ÇÖZÜM\'

Rum Bakanlar Kurulu\'nun Ada\'daki çözüm konusunu ele alacağını belirten Prodromu, \"Gerek bizim gerek Kıbrıslı Türklerin durumu göğüsleyecek tek yolu vardır\" ifadelerini kullanan Rum Sözcü, \"Bu da Kıbrıs sorununa BM ilkeleri ve Guterres Çerçevesi temelinde bir çözüm için anlaşmaktan başkası değildir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak; ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar\" dedi.

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