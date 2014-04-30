Rum Başpiskopos: Bizim Kıbrıs'ta Türklere verecek bir şeyimiz yok

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, “Kıbrıs müzakerelerinin bir yerde kopacağını” savunarak, “Bizim Türklere verecek şeyimiz yok. Çünkü her şeyi aldılar, istemek yerine tam tersi geri vermeleri gerekir.” dedi.

Güney Kıbrıs’taki bir açılışta konuşma yapan Rum Başpiskopos, KKTC ’den istedikleri yerlerin geri verilmemesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin tamamlanabileceğini düşünmediğini dile getiren Hrisostomos, kendilerinin müzakerelerde sona ulaşmayı arzu eden taraf olduklarını öne sürdü.

Çözümün kendilerine bağlı olmadığını, söz konusu durumun Türk tarafına bağlı olduğunu belirten II. Hrisostomos, sona ulaşmak için iyi niyete sahip olduklarını vurguladı.

Hrisostomos, geçen şubat ayında “Türkler aklını başına toplamazsa, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için başlayan müzakereler çöker” çıkışını yaparken, Kasım 2011’de de KTC’deki bir manastırın Türk Vakıflar İdaresi tarafından restore edilecek olmasına, “Türkler tamir edeceğine yıkılsın daha iyi!” ifadeleri ile karşı çıkmıştı.