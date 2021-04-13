Ruken'in yeni albümü "Next Step" tüm dijital platformlarda yayında

Ruken Barış'ın R. Gökhan Koçer’le beraber hazırladığı yeni albümü "Next Step", tüm dijital platformlarda yayınlandı. "Next Step" adlı çalışma Anadolu geleneğinden esinlenen özgün ritim ve ezgileri modern cazın sunduğu harmoni olanakları ile birleştirirken "dinlenebilir olmak" kaygısını dikkatle muhafaza ediyor.

Besteci ve söz yazarı Ruken Barış'ın şarkıları seslendirdiği albümde Şinasi Celayiroğlu (elektro ve akustik gitar), R. Gökhan Koçer (bas gitar ve klasik gitar), Yaniv Nachum (soprano saksafon), Achim Heine (davul) ve Cesar Latorre Trabanco (piano) de yer alıyor.

Albümdeki şarkı sözleri Ingilizce, Kürtçe ve Azerice. Şarkılar bir yandan pop-caz-blues eksenli bir düzenleme anlayışı ile dinleyiciden kopmamayı başarırken bir yandan da barındırdıkları doğaçlama bileşenleri ile dinleyenleri beklemedikleri yerlere götürmeyi hedefliyor.

Tüm albüm, hatta Ruken Barış’ın tüm müziği 'geçmişin şimdi içinde kendisini yeniden üreterek zamanı üzerinde özgürce hareket edilebilen bir mekana dönüştürmesi' fikrinden ilham alıyor.

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