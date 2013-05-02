Rujda kanser tehlikesi

ABD'de yapılan bir araştırma, günlük hayatta kullanılan ruj ve dudak parlatıcılarının içinde birçok zehirli kimyasal maddeye rastlandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bazı renkli ruj ve dudak parlatıcılarında alüminyum ve manganez bulunduğunu belirken, alüminyumun Alzheimer’a neden olduğunu, manganezin ise ruh halinedeki ani değişikliklere ve hafızayı etkilediğini ileri sürdü.

Araştırmada, California Üniversitesi'nde okuyan bir grup kız öğrenciden çantalarında ve evde kullandıkları rujların markalarını istedi. Daha sonra bu markaların içerikleri inceleme altına alındı. Seçilen 32 ruj ve parlatıcı markasından 10’unda yüksek miktarda krom bulundu.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan araştırma, günde ortalama 8 kere bu ürünlerin uygulanmasıyla, kadınların yüksek miktarda alüminyum ve manganezin maddelerine maruz kaldığını belirtiyor.

ntvmsnbc'de yere alan habere göre, araştırmayı yürüten Katharine Hammond, bu maddelerin ürünlerde çıkmasının sorun olmadığını ancak yüksek miktarda olduğu takdirde tehlike yarattığını açıkladı. Hammond, “Zehirli metaller bazı ürünlerde çok fazla çıkıyor. Bu da kadın sağlığını uzun vadede etkileyebilir” dedi.

Araştırmacılar, kadınları paniğe sokmayı değil sadece kullandıkları ürünleri hakkında bilinçlenmelerini istediklerini belirtti.