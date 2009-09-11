'Ruhsatları hükümet verdi, katil hükümet'

CHP'li Tekin Kadir Topbaş'a ve Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi: Silivri'ye bir yetkili gitmedi. Topbaş'ı tır parkının orada göreniniz var mı? Hepsi havada gezdi. Aşağıya inmediler. Yüreğiniz yetiyorsa karaya inin karaya.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, derelerin ıslah edilmesini engellemek için CHP’nin dava açtığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a basın toplantısı ile yanıt verdi. Tekin, “Eğer dava varsa CHP İstanbul İl Başkanı olarak istifa etmeye hazırım. Eğer böyle bir dava yoksa sayın Topbaş gereğini yapacak mı? Sizi iddianızı ispatlamaya davet ediyorum” dedi.

Sel bölgelerini havadan gezen Başbakan'ı eleştirdi

Gürsel Tekin başbakanın ve belediye başkanın felaket bölgelerini havadan gezdiklerine dikkat çekerek, "Yüreğiniz varsa karaya inin, karaya" şeklinde konuştu.Topbaş’ın AKOM’daki açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Tekin, yaşanan sel felaketi nedeniyle sorumlu tuttuğu hükümeti eleştirdi. Tekin, CHP olarak felaket karşısında sükunetlerini korumaya çalıştıklarını belirterek, "Suskunluğumuzu koruduk ama ne yazık ki başbakan, belediye başkanı, o da yetmedi Ankara’daki belediye başkanı toplumda kirlilik yaratacak açıklamalarda bulundu. Sayın Topbaş ne demiş ’1983 yılında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetiyordu.’ Sayın Topbaş’a danışmanları yanlış bilgi vermiş. O zaman 1980 ihtilalini yapanlar belediyeyi yönetiyordu" dedi.

'Topbaşı tır parkında gören var mı?'

Gürsel Tekin, Başkan Kadir Topbaş’ın meteorolojinin tüm uyarılarına rağmen şehri terk ederek sorumsuzca davrandığını öne sürdü. Tekin, ilk sel felaketinin yaşandığı Silivri’ye hiçbir devlet yetkilisinin gitmediğini öne sürerek, "Çaresizlik içinde olduğunuzu biliyoruz ama buna rağmen biz belediye başkanlarımızla, örgütlerimizle, bu felaketin üstesinden nasıl geliriz anlayışı içerisinde sükunetimizi korumaya çalışırken, sayın belediye başkanı CHP’yi suçluyor. 44 yıl Deniz Baykal İstanbul’u yönetmiş diyor. Yazık. Böyle bir adam bir kenti yönetebilir mi? İnsafınız kurusun. Silivri’ye bir yetkili gitmedi. Topbaş’ı tır parkının orada göreniniz var mı? Hepsi havada gezdi. Aşağıya inmediler. Yüreğiniz yetiyorsa karaya inin karaya" diye konuştu.

'Dava yoksa gereğini yapın'

CHP’nin dere ıslahlarıyla ilgili açtığı herhangi bir dava olmadığını da sözlerine ekleyen Tekin, "CHP, sözde Silivri’de dava açmış, bu yüzden dönüşümü yapamamışlar. Sayın Başbakan, size çağrı yapıyorum. Bizim dere ıslahlarıyla ilgili açtığımız bir dava varsa onun gereğini getirin bana. Eğer böyle bir dava varsa istifa ederim ama eğer yoksa da siz gereğini yapın." şeklinde konuştu.

'Ruhsat hükümetten, hükümet katildir'

İSKİ Genel Müdürü’nün ‘5 bin 700 tane dava açtık’ şeklinde açıklama yaptığını söyleyen Tekin, "Bu davaları kime açtı. Size açtı size. Bu TIR parkı kimin? Bu ruhsatı nasıl verdiniz? Bunu sorunca da ‘16 yıl önce CHP bu ruhsatı vermişti’ diyor. Bu süre içerisinde en az 10 yasa değişti. Niye bir şey yapmadınız. Böyle bir çaresizlik olur mu? Ruhsatları veren Türkiye Cumhuriyeti hükümeti katildir, o ruhsatlarda Türkiye Cumhuriyeti damgası var. Katil de bu devleti yönetenlerdir." dedi.

'Vatandaşı suçluyorsunuz, çok ayıp'

“Sayın Topbaş sizi aylarca uyardım. Bütün yazılar size resmi gelmiş. Vatandaşı suçluyorsunuz. Çok ayıptır” diyen Tekin, AKP’li belediyeye de ”16 yıldır kenti yönetiyorsunuz. Bu şehri ranta bağlı yönetiyorsunuz” suçlamasında da bulundu.