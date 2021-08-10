"Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya sürdü" iddiası

Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan sattığı ortaya çıktıktan sonra görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji adlı şirkette, bozuk ürünlerin yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre piyasadaki en pahalı dezenfektanlardan biri olan Nanoksia'nın İstanbul Kavacık'taki merkezinde çekilen görüntülerde bozulan ve tortu oluşan dezenfektanların süzülerek, yeniden satışa hazırlandığı görülüyor. Bozuk dezenfektanları süzen erkek çalışanın, şişe içinde oluşan tortuları yanındakilere tarif ederek, “Çizgi olanları alma, onlar mantar olmuş” dediği duyuluyor. Videoda, dezenfektanları süzen kişinin Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan’ın İsmail isimli şoförü, konuştuğu kişinin ise yine Hasan Pekcan'ın Gül isimli sekreteri olduğu öğrenildi.

Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji adlı şirketin, bakanlığa piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı satışı kabul etmiş ancak satış fiyatının yüksek olmadığını savunmuştu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Ruhsar Pekcan 21 Nisan 2021'de görevinden alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Runhsar Pekcan hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.

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