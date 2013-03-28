Ruhsal travmaya karşı 'mucize hap'

Fransız bilim insanları şoke edici olaylar sonrasında yaşanan ruhsal travma ve bu travmaya bağlı stresi ortadan kaldıracak bir hap geliştirildi.

Paul Sabatier Üniversitesi’ne bağlı Travmatik Stres Laboratuarı'nda yapılan çalışmalar sonunda hapın temelini oluşturan 'Propranolol' molekülününün ruhsal travma sonrası stresin oluşturduğu kabus görme, uykusuzluk, çabuk sinirlenme, yabancılaşma, aşırı terleme veya kalp atışlarının hızlanması gibi belirtileri ortadan kaldırdığı belirlendi.

Uzun yıllardır bilinen, ve migren ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan molekülün ruhsal travma sonrası oluşan strese karşı kullanılabileceği 2007 yılından bu yana netleşmeye başladı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere görei Fransız bilim insanları bu gözlemi Kanada’nın Montreal, ABD’nin Boston ve Fransa’nın Toulouse kentinde ruhsal travma geçirmiş kişiler üzerinde yapılan deneylere dayandırdı.



Tedavi nasıl uygulanıyor



Tedavi haftada bir kez olmak üzere altı hafta üzerinden doktor kontrolünde uygulanıyor. Her biri iki saat süren seansların başında hastaya “Propranolol” hapı veriliyor. Hapın vücuda etki yapması için bir buçuk saat bekleniyor. Ardından hastadan travmaya neden olan olayı hatırlaması ve kendi ağzından bir kağıda yazması isteniyor. Bu işlem altı seans boyunca tekrarlanıyor ve her birinde kişinin ruhsal travma sonrası stres semptomları ölçülüyor.

Uzmanlar bu tedaviyi görenlerin hepsinde travmaya bağlı stresin büyük ölçüde azaldığının gözlemlendiğini, yüzde 70’inde ise tamamen ortadan kaybolduğunu söylüyor. Gözlemler, hastaların yaşadıkları olayları unutmadığını, ancak olayın neden olduğu stresin ortadan kalktığını gösteriyor.

Hap henüz ruhsal travma sonrası tedavi için piyasaya sürülmüş değil. Araştırmalar devam ediyor. Ancak Fransız bilim insanları hapla ilgili çok olumlu konuşuyor. Hapı geliştiren laboraturı yöneten Fransız profesör Philippe Birmes, hapın sadece davranış bozukluklarının tedavisinde kullanılmakla sınırlı kalmayacağını söylüyor. Fransız profesör, bu mucize hapın, bugüne kadar ruhsal travma sonrası stresin tedavisinde kullanılan ancak stresi ortadan kaldırmayan antidepresanlara alternatif olduğunu da savunuyor.

Fransız Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı’nın verileri, Avrupa’da en fazla antidepresan kullanılan ülkenin Fransa olduğunu gösteriyor.