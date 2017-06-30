Ruhsal muayene olanların sayısı 8.6 milyona yükseldi: Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede!..

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2011-2016 arasında antidepresan kullanımı yüzde 25.6 arttı. 2016 yılında ruh sağlığı ve sinir hastalıkları dalında muayene olanların sayısı 8 milyon 656 bin 513 kişiye yükseldi. CHP'li Aylin Nazlıaka "Türkiye’nin terör, işsizlik gibi sorunlarını çözerek bir an önce normalleşmesidir. Aksi takdirde hep birlikte ‘oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?’ şarkısını söyleyeceğiz" eleştirisinde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, “Türkiye’de 2015 yılında 7 milyon 915 bin 911 kişi ruh sağlığı ve hastalıkları dalında muayene oldu. Muayene sayısı bir yılda 740 bin 602 kişi artarak 2016 yılında 8 milyon 656 bin 513 kişiye yükseldi. 2017 yılının ilk dört ayında ise ruh sağlığı ve sinir hastalıkları dalında muayene olanların sayısı 3 milyon 238 bin 430 oldu” verileri yer aldı.

"Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?"

Nazlıaka Sağlık Bakanlığı’nın yanıtında yer alan bilgilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde her sekiz kişiden biri ruh ve sinir hastalıkları nedeniyle hastaneye başvurmuş. Sosyal baskı, önyargılar ve diğer nedenlerle doktora gitmeyenler dahil edildiğinde, bu sayının çok daha yüksek olduğu ortada. Çözüm demokrasinin kural ve kurumlarıyla yeniden sağlıklı olarak işletilmesidir. Adalet sisteminin tarafsız ve adil olmadığı konusundaki yaygın görüş ve kanının ortadan kaldırılmasıdır. Muhalif görüş ve düşüncede olanların üzerindeki baskıların yok edilmesidir. Üreten ve fırsat eşitliği olan, halkın bugünden ve yarından umut duyduğu bir Türkiye’nin yaratılmasıdır. Türkiye’nin terör, işsizlik gibi sorunlarını çözerek bir an önce normalleşmesidir. Aksi takdirde hep birlikte ‘oynatmaya az kaldı, doktorum nerede?’ şarkısını söyleyeceğiz.”