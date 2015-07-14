Ruhani'den nükleer anlaşmayla ilgili ilk açıklama: Tüm yaptırımlar kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Batı ülkeleri ile nükleer anlaşmanın ardından ilk açıklamasını yaptı. Anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirten Ruhani, “Allah ulusumuzun dualarını kabul etti” dedi. İran ekonomisinin yaptırımlara rağmen büyüdüğünü de belirten Ruhani, “Anlaşmanın yürülüğe girmesiyle tüm yaptırımlar askıya alınmayacak, kalkacak" diye konuştu.

Ruhani kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran anlaşması yapıcı taahhütlerin işe yaradığını gösteriyor. Bu gereksiz krizin de çözülmesiyle ortak zorluklara odaklanan yeni ufuklar ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

'Kazanan ya da kaybeden olmadı'

İran lideri Ruhani, basın toplantısında düzenledi.

Sputniknews.com'un haberine göre, “Bu anlaşma adil bir anlaşma” diyen Ruhani, anlaşmayla bir kazana ya da bir kaybeden olmadığını söyleyerek ekledi:

“Önemli olan istikrarlı bir anlşamaya varmaktır.”

Nükleer anlaşmanın imzalanmasının İran toplumu için çok önemli olduğunu ifade eden Ruhani, İran içinde anlaşmaya muhalefet eden kesimlerin olduğunu, ancak ulusal çıkarların her şeyin önünde olduğuna söyledi.

“Anlaşmanın imzanlanmasının kolay olmayacağını biliyorduk. Karşılıklı saygı ve kazan kazan yaklaşımı kritik öneme sahipti” diyen Ruhani, adil bir anlaşma imzaladıklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, anlaşmayla bir kazana ya da bir kaybeden olmadığını; önemli olanın istikrarlı bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.

'Büyük İran ulusunun...'

Nükleer anlaşmanın imzalanmasının İran toplumu için çok önemli olduğunu ifade eden Ruhani, İran içinde anlaşmaya muhalefet eden kesimlerin olduğunu, ancak ulusal çıkarların her şeyin önünde olduğuna kaydetti.

İran ve batılı ülkeler arasında 2003 yılında gerçekleştirilen ilk müzakere heyetinde kendisinin de yer aldığını hatırlatan Ruhani, “Bu anlaşmada, büyük İran ulusunun sebat, direnç, sabır, azim ve desteği kilit unsurdu” dedi.

'Tüm yaptırımlar kalkacak'

İran ekonomisinin yaptırımlara rağmen büyüdüğünü de belirten Ruhani, “Anlaşmanın yürülüğe girmesiyle tüm yaptırımlar askıya alınmayacak, kalkacak. Diğer türlü, 18 gün gece gündüz süren görüşmelere gerek olmazdı” dedi.